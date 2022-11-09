الأربعاء 09-11-2022
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الأربعاء، 09-11-2022 03:45 م

الفاو تطلق مشروعا لتعزيز التكيف مع تغير المناخ في الأردن

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الوكيل الإخباري - أُعلن في عمّان، الأربعاء، عن بدء أنشطة مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة"، بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بقيمة 33.2 مليون دولار، حيث تستمر 7 سنوات.

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ومن المقرر أن تزيد أنشطة المشروع من قدرة البلاد على التكيف مع تغير المناخ من خلال ضمان استدامة المدى لأنظمة إدارة المياه الخاصة بها، حيث ناقش مشاركون في ورشة للتعريف عن المشروع العناصر الأساسية له، مثل خطط التنفيذ لزيادة إمدادات المياه في البلاد من خلال تخزين مياه الصرف الصحي المعالجة وتجميع المياه على الأسطح وعن طريق تقليل استهلاك المياه المنزلية من خلال استخدام أجهزة توفير المياه.


وناقش الشركاء تنفيذ أنشطة المشروع في أربع محافظات في حوض البحر الميت (الكرك ومادبا والطفيلة ومعان)، التي تعتبر عرضة بشكل خاص لتغير المناخ، ويتزايد فيها الضغط على موارد المياه بسبب تغير المناخ. ويعتمد سكان هذه المناطق اعتمادًا كبيرًا على الزراعة البعلية، وترتفع فيها معدلات الفقر بين سكان الريف، وليس لديهم ما يكفي من المعرفة والخبرات والموارد للتكيف مع المناخ المتغير.


وشارك في هذه الورشة ممثلين من صندوق المناخ الأخضر ، الممول الرئيسي للمشروع، بالإضافة إلى الشركاء والممولين المشتركين، بما في ذلك ممثلين عن وزارات البيئة والزراعة والمياه والري في الأردن ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.


 




 

 


 

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