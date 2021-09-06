الإثنين 06-09-2021
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الإثنين، 06-09-2021 04:50 م

الفاو: دورة تدريبية حول حالة الإدارة المتكاملة لحرائق الغابات في الأردن

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الوكيل الاخباري - أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الاثنين، دورة تدريبيةً حول حالة الإدارة المتكاملة لحرائق الغابات في الأردن.

ويندرج هذا التدريب، وفق بيان صحفي لـ"الفاو"، ضمن أنشطة مشروع "تعزيز قدرة قطاع الغابات للسيطرة على حرائق الغابات وإدارتها في الأردن" الذي يدعم ويعزز الكفاءات والقدرات الوطنية فيما يتعلق بإدارة حرائق الغابات.

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