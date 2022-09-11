الفاو: مشاريع في الأردن لتحسين كفاءة استخدام المياه

الوكيل الإخباري - تقوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، بتنفيذ عدة مشاريع في الأردن تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاجيتها في القطاع الزراعي.

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وقال ممثل المنظمة نبيل عساف اليوم الأحد، انه يأتي تنفيذ المشاريع "انطلاقا من أهمية القطاع الزراعي في ضمان الأمن الغذائي ونظرا لوجود تحديات تواجه عملية الإنتاج الزراعي مثل شح المياه وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية.



وأشار إلى أن الأردن ضمن الدول التي تعاني من الشح المائي المتفاقم وذلك بسبب مناخها الجاف وشبه الجاف وبسبب الزيادة السكانية و خصوصا مع هجرة السكان من الدول المجاورة.



وبلغت حصة الفرد السنوية من المياه ما دون 100 متر مكعب وهو دون الحد الأدنى لمستوى الفقر المائي والذي يعادل 500 متر مكعب في العام الواحد.