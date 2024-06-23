الفاو ووزارة الزراعة تطلقان مشروعاً لتعزيز كفاءة الدوائر الزراعية اللامركزية في الأردن

الوكيل الاخباري-

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أطلقت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ووزارة الزراعة اليوم مشروع "دعم الاستجابة الفعالة للإدارات الزراعية اللامركزية في الأردن" لتحسين جودة تقديم الخدمات كجزء من إدارة الجودة في القطاع الزراعي في الأردن وتحسين الاستجابة الفعالة وتقديم الخدمات للإدارات الزراعية.وتماشياً مع الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، نظمت منظمة الأغذية والزراعة ورشة عمل لتعريف أصحاب المصلحة وشركاء المشروع بنطاق المشروع وخطوطه العريضة، بالإضافة إلى تغطية استراتيجية التنفيذ وخطة العمل.وأقيمت الورشة تحت رعاية وزير الزراعة خالد حنيفات بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة ووزارة البيئة وعدد من الجهات المعنية والشركاء الحكوميين.وأكد حنيفات على أن الوصول إلى تنفيذ مشاريع وأنشطة تخدم القطاع الزراعي يحتاج إلى بيئة أعمال تتناسب مع الطموح في تطوير القطاع الزراعي وخدمة المزارعين بالسوية التي نتطلع إليها وبالتزامن مع التطور السريع في الحياة العامة، كل ذلك يحتاج إلى تطوير الخدمات التي تقدمها المراكز الزراعية في الميدان ويكون ذلك من خلال تحديث الأدوات المستخدمة من قبل مزود الخدمة في الدوائر الزراعية في مختلف المناطق.