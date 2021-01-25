الفايز: إلغاء حظر الجمعة خفف من أضرار القطاع السياحي

الوكيل الاخباري -

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قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز إن الحكومة قامت بتخفيف الضرر على القطاع السياحي نتيجة تداعيات جائحة كورونا، من خلال إنشاء صندوق المخاطر السياحية، وإعادة ساعات العمل للمطاعم والفنادق، وخصوصا مع فك الحظر الشامل يوم الجمعة، مع التشديد على ضرورة التزام العاملين والزوار بسبل الوقاية اللازمة من الوباء.جاء ذلك خلال ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني جلسة مجلس الوزراء، الاثنين، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية بالعمل الميداني، لافتا إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مجلسا النواب والأعيان.