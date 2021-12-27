الفايز: استراتيجية السياحة تهدف لتجاوز مستويات 2019

الوكيل الإخباري - قال وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، إننا نسعى من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021 - 2025، التي أُقرت من مجلس الوزراء أخيراً، الى تحقيق وتجاوز مستويات عام 2019 الذي كان قياسياً من حيث انتعاش القطاع السياحي.

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وأكد خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تنسجم مع برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 - 2023 الذي شمل قطاع السياحة، تتكون من خمسة محاور هي، "تطوير المنتج السياحي، الموارد البشرية، التسويق، إدارة وحماية التراث والإصلاحات".



وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة أعداد السياح بحلول عام 2025 لتتجاوز مستويات 2019 الذي وصلت فيه الأعداد الى 5.3 مليون سائح، وعودة إجمالي العائدات من السياحة لمستويات 2019 التي بلغت 4.1 مليار دينار وذلك بحلول عام 2024، إلى جانب زيادة التوظيف المباشر في القطاع السياحي لتتجاوز أرقام 2019 بحلول العام 2023.



وقال الوزير، إن الدخل السياحي خلال الأحد عشر شهراً الماضية من العام الحالي بلغ 1.692 مليار دينار بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، محققاً ارتفاعاً مقارنة بالدخل السياحي طوال عام 2020 الذي وصل إلى مليار دينار.



وأشار الى أن هيئة تنشيط السياحة ستتحمل تكاليف فحص كورونا الـ "بي سي آر" للمجموعات السياحية القادمة عبر مكاتب السياحة خلال شهر كانون الثاني وحتى منتصف شباط المقبل، مؤكداً أن هذا القرار جاء لتشجيع الحركة السياحية وجذب أكبر عدد من السياح.



وبين أن هناك إقبالاً على إنشاء المشاريع السياحية بالعام الحالي، سواء كانت فنادق أو مطاعم سياحية على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها القطاع السياحي جراء جائحة كورونا، لافتاً الى أن 15 فندقاً جديداً حصل على التراخيص هذا العام، إضافة إلى 106 مطاعم سياحية.



وأوضح أن إجمالي أعداد السياح القادمين الى المملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي تجاوز 2.1 مليون سائح، حيث وصل عدد سياح المبيت الى قرابة 1.8 مليون سائح، وتجاوز عدد زوار اليوم الواحد الـ 312 ألف زائر.



واضاف ان هذه الارقام تجاوزت التوقعات التي أُعلن عنها في منتصف العام الحالي بقدوم مليون ونصف سائح طيلة 2021، ما يدل على العودة التدريجية للقطاع وانتعاشه وبدء تعافيه بشكل متسارع.



وذكر أن عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" للسياحة الداخلية المدعومة رحلاته من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز الـ 50 بالمئة، بلغ منذ انطلاقه بالعاشر من شهر حزيران الماضي وحتى اليوم 136518 مشاركاً، مؤكداً أن البرنامج سيبقى مستمراً العام المقبل.



ولفت الفايز الى أن أعداد التذاكر المباعة عبر نظام التذكرة الموحدة "جوردن باس" خلال الـ 11 شهراً الماضية بلغ 45261 تذكرة، مبيناً أن نظام التذكرة الموحدة يساهم في زيادة أعداد السياح والزوار للبلاد وإطالة مدة إقامتهم وتحفيزهم على زيارة أغلب المواقع الأثرية والسياحية بالمملكة، ويسهل حركة دخولهم إلى هذه المواقع.



وأكد أن أعداد السياح القادمين إلى المملكة خلال الفترة الماضية من خلال سياحة العبور وصلت لأكثر من 212 ألف سائح، حيث أن سياحة العبور أسهمت بارتفاع نسب إشغال الفنادق بالمثلث الذهبي والعاصمة عمان والمحافظات الأخرى كافة، اضافة الى تنشيط الحركة السياحية في العقبة وتشغيل شركات النقل السياحي والعديد من المكاتب السياحية.



وقال إن الرؤية التي تسعى الوزارة الى تحقيقها من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة، هي خلق نمو اقتصادي شامل من خلال منتجات وتجارب سياحية حقيقية ومستدامة، إضافة الى اتخاذ الإجراءات كافة لتعافي القطاع السياحي من تأثير جائحة كورونا، لافتاً الى أن الاستراتيجية وثيقة حيّة ومرنة، وسيجري مراجعتها وتحديثها لتعكس أي خطط عمل مطلوبة وفقاً للمستجدات.