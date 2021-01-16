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الفايز: استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية يضمن عدم عودة الإغلاقات

السبت، 16-01-2021 04:13 م

الفايز: استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية يضمن عدم عودة الإغلاقات

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الوكيل الإخباري – قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إنه لا بدّ من استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان استمرار العمل بخطّة فتح القطاعات والمنشآت، وضمان عدم العودة للإغلاقات مرة أخرى، كحظر يوم الجمعة وتخفيف ساعات العمل في الأيام العادية.

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وأضاف خلال إيجاز صحفي عقد عصر السبت في رئاسة الوزراء، أنه تمّ التأكيد على فرق التفتيش للرقابة من مدى الالتزام، حيث ستصل العقوبات إلى حد إغلاق المنشأة المخالفة.


ولفت الفايز إلى أن العديد من الدول قامت بإغلاق منشآتها السياحية بسبب انتشار فيروس كورونا فيها.


 




 

 


 

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