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الخميس، 04-11-2021 03:36 م

الفايز:استمرار الصمت الدولي تجاه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير معقول

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان الاردن يثمن مواقف الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي الداعمة له، والمساندة لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه عملية السلام في المنطقة، وتأكيد جلالة الملك بأن لا حل للقضية الفلسطينية الا وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وان القدس هي مفتاح السلام في المنطقة.

جاء خلال ترؤس الفايز اجتماعا بحضور رؤساء لجان: الطاقة العين صالح رشيدات، والشؤون الخارجية والمغتربين العين ناصر اللوزي، والصداقة البرلمانية الاردنية مع البرلمان الاوروبي العين جورج حزبون، مع لجنة العلاقات مع دول المشرق في البرلمان الاوروبي برئاسة ازابيل سانتوس والوفد البرلماني المرافق لها اضافة الى سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى المملكة .

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ودعا الفايز البرلمان الاوروبي الى لعب دور أكثر فاعلية تجاه أزمات المنطقة وصراعاتها والعمل على إنهائها، لأن أمن واستقرار المنطقة يشكل مصلحة للعالم أجمع، مشيرا الى انه لا يعقل ان يستمر المجتمع الدولي صامتا تجاه الاحتلال الاسرائيلي وممارساته الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، ورفضه الانصياع لقرارات الشرعية الدولية، مثمنا بذات الوقت دعم دول الاتحاد الاوروبي للقضايا العربية العادلة.

 

وأكد اعتزاز الأردن بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه العلاقات الاردنية مع دول الاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات خاصة السياسية والاقتصادية، ودعا الى تعزيزها والبناء عليها وازالة اية عقبات قد تعترضها.

وجرى خلال اللقاء نقاش حول مختلف التحديات التي تواجه الاردن وقضايا المنطقة واهمية ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه دعم الاردن لتمكينه من مواصلة دوره في خدمة اللاجئين وتحقيق الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط.

 

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