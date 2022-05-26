الفايز: الأردن يجري اصلاحات شاملة تستهدف ترسيخ الديمقراطية

الوكيل الإخباري -

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أكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز أن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني يجري اصلاحات شاملة تستهدف ترسيخ الديمقراطية وتعزيز مسيرة البناء والتطوير والتحديث، وترسيخ قيم العدالة والمساءلة، وتفعيل دور المرأة والشباب، والنهوض في الاردن بمختلف المجالات لتمكينه من مواجهة التحديات والأوضاع المحيطة به والوصول الى الحكومات البرلمانية.جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، رئيس مؤسسة كونراد أديناور الألمانية جروهه والوفد المرافق له بحضور العين صالح ارشيدات رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الاردنية الالمانية في مجلس الاعيان، والسفير الألماني لدى المملكة كامب مان.وتناول اللقاء مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وتحدياتها وعملية السلام وضرورة قيام المجتمع الدولي بوقف الممارسات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.واشاد رئيس مجلس الاعيان بعمق العلاقات الاردنية الالمانية، ودعم المانيا للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، من اجل احلال السلام في المنطقة، وتأكيد جلالته الدائم على أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا وفق قرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين، مشيرا الى الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وعملت على حمايتها واعمارها ومنعت تهويدها.وبين أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يرفض العبث بهذه المقدسات ومحاولات اسرائيل تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.واشار الفايز الى حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تعميق علاقات الأردن مع ألمانيا والبناء عليها، وخاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وتعزيز التبادلات التجارية، مثمنا بذات الوقت الدعم الاقتصادي والسياسي الذي تقدمه ألمانيا للأردن لتمكينه من مواصلة دوره الإنساني تجاه اللاجئين ولمواجهة التحديات الاقتصادية التي يعاني منها الأردن جراء صراعات المنطقة وتداعيات جائحة كورونا.