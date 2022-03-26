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السبت، 26-03-2022 04:24 م

الفايز: العنصر البشري الأردني مبدع

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الوكيل الإخباري - أكد وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وبتكاملية وتعاون وثيق بين الوزارة ودائرة الآثار العامة وهيئة تنشيط السياحة، في إنجاز المشاريع وتنفيذ محاور استراتيجية السياحة، والنهوض بالقطاع السياحي وتطويره واستعادة تنافسيته.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت، بين الفايز خلال الاجتماع مع مدراء مديريات السياحة ومدراء مديريات الآثار في المركز والمحافظات، والمدراء في هيئة تنشيط السياحة، بحضور الأمين العام للوزارة الدكتور عماد حجازين، ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، حرص الوزارة وسعيها الحثيث لتعزيز التشاركية والتعاون مع القطاع الخاص.


وأشاد الوزير، بجهود المدراء العامين ومدراء المديريات بالوزارة والهيئة والدائرة، وارادتهم العالية واصرارهم للنهوض بالقطاع السياحي ومساعدته على تجاوز التحديات والمعيقات، مؤكداً أن العنصر البشري الأردني مبدع ويتمتع بقدرات وكفاءة عالية.


ولفت الى أهمية إشراك وتمكين المجتمعات المحلية في المشاريع السياحية كافة، إلى جانب العمل على تدريب وتأهيل الأيدي العاملة الأردنية وتطوير العنصر البشري بالوزارة والهيئة والدائرة.


وأكد الفايز، الدور الهام لدائرة الآثار العامة في الحفاظ على المواقع الأثرية وصيانتها وترميمها، مشيداً بدور هيئة تنشيط السياحة في تسويق وترويج الأردن سياحياً، وابراز هويته المتميزة كوجهة سياحية ومقصداً رئيسياً للسائح في الأسواق العالمية.


ونوه إلى ضرورة التنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات بالقطاع العام والبلديات ومجالس المحافظات لإنجاح الخطط الموضوعة لتطوير القطاع السياحي في مختلف محافظات المملكة.


وخلال الاجتماع استعرض المدراء المعنيون أبرز المشاريع المقبلة، إضافة الى المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها.

 

واشار الوزير إلى أن هذه الاجتماعات ستجري بشكل دوري، للوقوف على ما تم إنجازه وتنفيذ المشاريع والخطط الموضوعة.

 




 

 


 

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