الفايز: الفعاليات السياحية ساهمت بتنشيط حركة السياحة بالمثلث الذهبي

الوكيل الإخباري - قال وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، إن الفعاليات الموسيقية والفلكلورية والثقافية والفنية التي انطلقت بالمثلث الذهبي ضمن حملة "الهوى جنوبي" وبرنامج أردننا جنة، ساهمت بتنشيط الحركة السياحية وارتفاع أعداد الزوار في هذه المناطق.

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وأوضح الوزير الفايز في تصريح صحفي خلال حضوره إحدى الفعاليات الموسيقية في وادي رم، أن هذه الفعاليات المتنوعة والأنشطة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع سلطة اقليم البترا وسلطة منطقة العقبة، جاءت بعد تحقيق الهدف الذي كانت تسعى له الحكومة ضمن خطتها بالوصول الى صيف آمن، وتلقي شريحة كبيرة من المواطنين للمطاعيم المضادة لفيروس كورونا.



وبين الوزير الفايز أنه جرى التركيز في برنامج "أردننا جنة" على البترا ووادي رم والعقبة " المثلث الذهبي " لتنشيط حركة السياحة الداخلية في هذه المناطق، وذلك بعد تعرضها لتحديات كبيرة في الفترة الماضية إثر جائحة كورونا، لافتاً أيضاً الى أن السياحة الخارجية بدأت بالعودة التدريجية وهذه مؤشرات مبشرة.



من جهته، قال نائب رئيس مجلس المفوضين مفوض السياحة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي، أن هذه الفعاليات والأنشطة المختلفة هي داعماً رئيساً لعودة الحركة السياحية للمثلث الذهبي وتعزيز الثقة بالمنتج السياحي الأردني.



وأضاف أن الفعاليات والأنشطة التي أنطلقت ضمن حملة " الهوى جنوبي " وبرنامج أردننا جنة والمستمرة حتى نهاية العام، تهدف الى جذب السياحة المحلية والإقليمية والعالمية الى المثلث الذهبي، وتنشيط حركة العمالة المحلية في تلك المناطق بعد أن تأثرت بسبب تداعيات جائحة كورونا.



وأشار ماضي، الى أنه سيكون هناك برامج مخصصة للسياحة الأجنبية مثل برامج المغامرات الصحراوية والتجارب البدوية، اضافة الى الفعاليات الخاصة بالفلكلور والتراث والثقافة الأردنية.

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