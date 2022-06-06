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الإثنين، 06-06-2022 04:57 م

الفايز: القطاع السياحي ساهم بخلق فرص العمل

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الوكيل الإخباري - قال وزير السياحة والآثار، نايف الفايز، إن اختيار السياحة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي هي رسالة واضحة على أهمية القطاع السياحي الذي لطالما كانت له مساهمة كبيرة بالناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل للأردنيين والأردنيات، وتمكين المجتمعات المحلية.

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وأضاف اليوم الاثنين، على هامش فعاليات إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، التي جاءت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، أن الرؤية حددت أهداف واضحة المعالم للوصول إليها خلال العقد المقبل، كما تم البناء خلالها على ما تم انجازه في الأعوام السابقة.


وبين الفايز أن الرؤية تبنى أيضاً على الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021-2025 التي جرى التركيز من خلال محاورها على عناصر القوى التي تتمتع بها السياحة في الأردن، كالمنتج السياحي المتميز والمتنوع، لافتاً إلى أن الاستثمار في القطاع السياحي لم يتوقف بالرغم من التحديات الكبيرة التي مر بها القطاع خلال جائحة كورونا.


وتابع “أن الشراكة الحقيقة والمتجذرة بين القطاع العام والخاص في القطاع السياحي تعد أنموذجاً وقصة نجاح يحتذى بها من قبل المؤسسات الأخرى”، مؤكداً اعتزازه بهذه الشراكة التي هي أساس لنجاح أي رؤية ومشروع.

 

وأكد الفايز أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت أيضاً لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى سعي الوزارة الحثيث لتعزيز وتعظيم هذه الشراكة للوصول إلى الهدف المنشود.

 




 

 


 

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