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الجمعة، 24-09-2021 10:33 ص

الفايز: الوضع السياحي في الأردن صعب

عمان


الوكيل الإخباري - قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إن الوضع السياحي في الأردن بشكل عام صعب، مع تحسن ملحوظ في فصل الصيف.

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وأضاف الفايز خلال تصريحات صحفية، أن أكثر من سنة ونصف السنة والأردن يواجه العديد من الصعوبات، جراء جائحة كورونا.


وأوضح أنه تم إعطاء شركات الطيران منخفض التكاليف والعابر العديد من الحوافز من حيث التسويق، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يزيد حركة الطيران والسياحة في الفترة المقبلة.


وقال إنه تم تطبيق خطة سياحية، إذ أن الوضع السياحي في فصل الصيف كان ممتازا مقارنة بالوضع الذي واجهه الأردن في العام الماضي، مشددا في الوقت ذاته أن تلك الأرقام ليست شبيه بتلك في العام 2019.


وأوضح أنه سيتم الإعلان رسميا عن أرقام السياحة في فصل الصيف خلال الفترة القليلة المقبلة.


وبيّن الفايز أن الأردن اليوم انتقل من السياحة العربية إلى السياحة الأجنبية التي تبدأ في هذا الشهر وتستمر حتى نهاية العام.

 

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