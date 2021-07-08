الفايز: تطوير المواقع السياحية والأثرية في إربد مستمر لتوفير بيئة استثمارية جاذبة

الوكيل الاخباري -

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قال وزير السياحة والآثار، نايف حميدي الفايز، إن خطط التطوير للمواقع السياحية والأثرية في إربد، ستأخذ صفة الديمومة والاستقرار لخلق بيئة استثمارية جاذبة تنعكس على التنمية المحلية والاقتصادية ويلمس آثارها السكان على أرض الواقع.وأكد الفايز، خلال زيارته إربد، اليوم الخميس، وتوقيعه اتفاقية تعاون مع جامعة اليرموك وتفقده لمتحف سرايا إربد والمواقع الأثرية في بيت راس، أهمية الربط بين السياحة والآثار والمجتمعات المحلية لاستدامة إحداث التنمية وتطوير متطلبات القطاع بما يتواءم مع احتياجات السوق وتوفير فرص عمل للخريجين، بالإضافة إلى تمكين السكان اقتصاديا من خلال توفير منصات تسويقية للمنتج المحلي والحرفي وخدمة السياح والزوار.