الفايز: تطوير وسط مدينة السلط مسؤولية مشتركة

الوكيل الإخباري - أكد وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، أن استكمال تطوير وسط مدينة السلط كوجهة سياحة بما تحويه من مسارات وأبنية تراثية، مسؤولية مشتركة بين دوائر بلدية السلط الكبرى ومؤسسة إعمار السلط والمحافظة ومجلس محافظة البلقاء.

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وأضاف الفايز خلال جولة له، اليوم الخميس، وسط مدينة السلط، أن زيارة اليوم تأتي استكمالا لزيارات سابقة ومتابعة لزيارة سمو ولي العهد للاستماع إلى أهم المعالم السياحية خصوصا بعد وضعها على قائمة التراث العالمي، مشيرا إلى أن هذا يتطلب الوقوف على بعض التحديات المشتركة وأين وصلنا وأين سنكون خلال الفترة المقبلة.