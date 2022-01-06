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الخميس، 06-01-2022 10:05 م

الفايز: "رحاب وأم الجمال" في المفرق ستشهدان عملاً طويلاً - صور

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الوكيل الاخباري - تفقد وزير السياحة والآثار نايف الفايز الخميس المواقع الأثرية في منطقتي رحاب و أم الجمال في محافظة المفرق.

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وقال الفايز، إن الجولة التفقدية في المحافظة تأتي للوقوف على مدى انجاز بعض المشاريع في منطقتي أم الجمال ورحاب الاثريتين وبعض المشاريع الاستثمارية التي أقيمت في المحافظة والتي من شأنها تنشيط وتطوير السياحة، إضافة إلى المشاركة مع الجهات المعنية للنظر ببرنامج وزارة السياحة للعام الحالي والبناء على ما تم إنجازه في الفترة السابقة.


وأضاف مع بداية هذا العام وبالتنسيق مع كافة الجهات سيكون هناك برنامج للتركيز على منطقتي أم الجمال ورحاب الأثريتين، مشيراً إلى أن هناك عملا طويلا سيتم إنجازه على ارض الواقع بالتزامن مع استثمار هذه المناطق لتوجيه الزوار للمحافظة سواء من خلال السياحة الداخلية والخارجية.


وبين الفايز، أنه سيكون للمواقع الأثرية والسياحية في المحافظة نصيبا من برنامج "أردنا جنة" لتشجيع السياحة الداخلية اليها، لافتاً إلى أن جزءاً من استراتيجية الوزارة تهدف إلى زيادة الطيران منخفض التكاليف والذي بدأت الوزارة بتنفيذه منذ بداية العام الماضي وأدى إلى زيادة اعداد السياح.

 

واستعرض مدير عام دائرة الاثار العامة الدكتور فادي بلعاوي سبل تطوير منطقة ام الاجمال الأثرية من خلال تطوير بيت الضيافة في الموقع لتمكينه من تقديم الخدمات الأساسية للزوار والعمل على تقديم الموقع على قائمة التراث العالمي إضافة إلى الأعمال الاعتيادية كالترميم والصيانة.


وكان الفايز، بدأ جولته بزيارة دار محافظة المفرق ولقاء محافظها سلمان النجادا الذي استعرض الواقع الأثري والسياحي في محافظة المفرق وما تحتضنه من كنوز أثرية يتوجب العناية والاهتمام بها نظراً لقيمتها التاريخية، مشيرا الى أهمية استحداث وزارة السياحة مديرية سياحة في المحافظة والذي يعبر عن مدى الاهتمام الذي توليه الوزارة للواقع السياحي في المفرق.


وأشار النجادا، إلى أن المحافظة شهدت خلال العام الماضي إعادة فتح مركز حدود جابر والذي سيكون له فوائد متعددة تنعكس إيجابا على المحافظة والمملكة بشكل عام، إضافة إلى إعادة افتتاح المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة مؤخراً والتي من شأنها تنشيط العجلة الاقتصادية.


واختتم الوزير جولته في المحافظة والتي رافقه فيها أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين ومساعد الأمين العام للشؤون السياحية المهندس ايمن أبو خروب ومدير الإعلام والعلاقات العامة احمد الرفاعي أحد المشاريع الاستثمارية الواقعة إلى الشمال من مدينة المفرق.

 


 





 




 

 


 

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