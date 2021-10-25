الفايز: قطاع السياحة يمر بمرحلة التعافي الآن

الوكيل الاخباري – قال وزير السياحة نايف الفايز إن القطاع يمر في مرحلة التعافي، حيث كان موسما جيدا جدا ويعتبر بداية التعافي.

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وأضاف في مؤتمر صحفي، أن موسم السياحة الأجنبية بدأ منتصف شهر أيلول الماضي، وبدأت المؤشرات بالارتفاع، وكان هنالك زيادة بأعداد الزوار، خاصة من الولايات المتحدة وأوروبا.



وأشار الفايز في معرض حديثه، إلى أن ارتفاع أعداد الزوار انعكس على نمو الدخل السياحي في المملكة.



وأكد عدم وجود ما يهدد أي شركة طيران عاملة بالأردن،وقال:“نحن ندعم الملكية.. والطيران منخفض التكاليف يهدف إلى زيادة السياح والزوار إلى الأردن”.