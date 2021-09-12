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الأحد، 12-09-2021 11:54 م

الفايز: نأمل بأن نحقق نحو 1.5 مليار دينار دخلا سياحيا

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الوكيل الاخباري - قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز إن مليون سائح زار الأردن خلال العام الحالي.

وتابع في حديث لبرنامج الأحد الاقتصادي الذي يبث عبر المملكة، مساء الأحد،  أن قطاع السياحة لا يزال يحاول التعافي من آثار كورونا.

وأضاف نركز على السياح القادمين من أوروبا بواسطة الطيران العارض، مشيرا إلى اتفاقيات مع شركتي طيران منخفض التكاليف وثالثة “نأمل أن تتم”.

وأكد الفايز سعي الحكومة الوصول إلى دخل سياحي يبلغ 1.5 مليار دينار مع نهاية العام.

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