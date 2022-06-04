السبت 04-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مصر تستعيد مجموعة من القطع الأثرية القديمة المهربة

الضمان: انضمام 5 بنوك محلية في خدمة Daman Pay

السعودية : سحب رعدية ممطرة وضباب على عدد من المناطق

السعودية تستقبل أوائل الحجاج من خارج المملكة منذ 2019

الصحة : جرش أصبحت من البؤر الساخنة وتكثيف للجولات على المنشأت

سلطنة عمان تعلن عن اكتشاف نفطي كبير

أول قوافل الحجاج الأردنيين تغادر في26 من حزيران الحالي

اغلاق مطعمين احترازيا في جرش بعد تسمم 35 شخصاً في بكتيريا "إي كولاي"

تقرير: البيت الأبيض يؤجل رحلات بايدن إلى الشرق الأوسط

المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للأردن

السبت، 04-06-2022 09:53 ص

الفايز: نسعى لزيادة التوظيف المباشر في القطاع السياحي

petra


الوكيل الإخباري - أكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز، أن الاستثمار في القطاع السياحي بالمملكة لم ينقطع بالرغم من التداعيات التي تسببت بها جائحة كورونا.

اضافة اعلان


وأشار خلال جلسة حوارية للمنتدى الاقتصادي الأردني، إلى أن الإقبال على إنشاء المشروعات السياحية سواء الفنادق أو المطاعم السياحية ومحلات التحف لم يتوقف، لافتا على سبيل المثال إلى افتتاح فندق "الريتز – كارلتون" بالعاصمة والذي يوفر 500 فرصة عمل.


وبين خلال الجلسة التي تأتي ضمن برنامج الصالون الاقتصادي، الذي يعقده المنتدى بشكل دوري بمقره، أن المملكة استفادت خلال الجائحة من سياحة العبور، والتي أسهمت بتنشيط الحركة السياحية في العقبة وتشغيل شركات النقل السياحي والعديد من المكاتب السياحية، وانعكست على ارتفاع نسب إشغال الفنادق بالمثلث الذهبي والعاصمة عمان والمحافظات الأخرى.


وحسب بيان للمنتدى، اليوم السبت، استعرض الفايز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن للأعوام 2021 - 2025، وآليات تنفيذها، لافتاً إلى أن محاورها تتكون، من تطوير المنتج السياحي والموارد البشرية والتسويق وإدارة وحماية التراث والإصلاحات.


وقال "نسعى من خلال الاستراتيجية إلى تحقيق وتجاوز مستويات عام 2019 وذلك بالعمل على زيادة أعداد السياح بحلول عام 2025 لتتجاوز مستويات 2019 الذي وصلت فيه الأعداد إلى 5.3 مليون سائح، وعودة إجمالي العائدات من السياحة لمستويات 2019 التي بلغت 4.1 مليار دينار، وذلك بحلول عام 2024، إلى جانب زيادة التوظيف المباشر في القطاع السياحي لتتجاوز أرقام 2019 بحلول العام 2023".


وأكد الوزير الفايز، سعي الوزارة الحثيث ضمن استراتيجيتها إلى إشراك وتمكين المجتمعات المحلية، والحفاظ على التراث الأردني والمواقع التراثية والثقافية وحمايتها، والبدء بالإصلاحات الهادفة التي من دورها تسريع الاستثمار وتحسين القدرة التنافسية.


وبين أن الدخل السياحي وأعداد السياح في عام 2021 تجاوزت الأرقام المستهدفة، حيث بلغ عدد السياح نحو 2.36 مليون بارتفاع فاق 90 بالمئة عن عام 2020، في حين كانت أعداد السياح المستهدفة 1.9 مليون سائح.


وتابع الفايز "بحسب بيانات البنك المركزي فإن الدخل السياحي في عام 2021، بلغ 1.9 مليار دينار، محققاً نسبة ارتفاع بلغت 90 بالمئة عن عام 2020، الذي بلغ الدخل فيه مليار دينار جراء تداعيات أزمة كورونا".


وعرض حزم الإجراءات والبرامج التي قامت بها الحكومة للتخفيف من الضرر الواقع على القطاع السياحي ودعمه، كالإعفاءات من رسوم التراخيص وتخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمة، وبرامج الضمان الاجتماعي للمحافظة على الأيدي العاملة بالقطاع، وتقديم القروض الميسرة وغيرها من الإجراءات.


بدورهم، دعا أعضاء المنتدى الاقتصادي الأردني، لإعطاء قطاع السياحة المزيد من الاهتمام كونه بمقدمة القطاعات الاقتصادية التي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وبما يمكنه من استعادة عافيته وتجاوز تبعات جائحة كورونا.


وأكدوا ضرورة توفير منتج سياحي عصري ومنافس يلبي الطموحات، ويسهم بتوليد المزيد من فرص العمل والتشغيل للشباب.


وأشاروا خلال الجلسة التي أدارها عضو مجلس إدارة المنتدى مازن الحمود، إلى أن المملكة تمتلك مقومات سياحية وبنية تحتية جيدة تحتاج إلى التطوير، ليكون الاردن أكثر قدرة على استقطاب الأفواج السياحية، ولا سيما القادمة من دول الخليج العربي.


وشددوا على ضرورة إعادة النظر بأسعار الحجوزات بفنادق البحر الميت والعقبة، وتقديم برامج سياحية مشجعة خصوصا خلال مواسم الأعياد والإجازات لاستقطاب السياحة الداخلية، إضافة لتكثيف البرامج الترويجية عبر البرامج التي أطلقتها وزارة السياحة بهذا الخصوص

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A8949

الضمان: انضمام 5 بنوك محلية في خدمة Daman Pay

280184249_306565081650733_4815604949445273589_n (1)

الدفاع المدني يحذر من السباحة بالأماكن غير المخصصة

629b298ff2646

الصحة : جرش أصبحت من البؤر الساخنة وتكثيف للجولات على المنشأت

62022319365886449595

اغلاق مطعمين احترازيا في جرش بعد تسمم 35 شخصاً في بكتيريا "إي كولاي"

0L5A1066

1072 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

وزارة العمل

العمل تواصل جولاتها على المحافظات لعرض مزايا برنامج التشغيل

أخبار متعلقة
416570_1_1624294747

حالة البلاد يدعو إلى جدولة ديون القطاع السياحي

1652181122834

العقبة الخاصة تشارك في سوق السفر العربي بدبي

image (6)

جمرك جسر الملك حسين: تعاملنا مع 50 ألف مسافرين خلال عطلة عيد الفطر

العقبة

190 ألف شخص دخلوا العقبة خلال عطلة العيد

image (5)

إخماد حريق مستودعات في العقبة

البنك المركزي (7)

المركزي يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس اعتبارا من الأحد