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الجمعة، 23-09-2022 09:12 م

الفايز: وضعنا خطة للقطاع السياحي بالتنسيق مع مستشارين دوليين

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الوكيل الإخباري - قال وزير السياحة نايف الفايز، إن الوزارة قامت بوضع مؤشرات للخطط لغايات التعافي السياحي ومستقبل القطاع.اضافة اعلان


وأضاف الفايز، اليوم الجمعة، خلال استضافته على برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، أن الوزارة وضعت خطة حددت أهدافها للعام الجاري بالتنسيق مع مستشارين دوليين والقطاع الخاص؛ للوصول إلى 2.9 مليار دينار مع نهاية العام و3.4 مليون زائر للمملكة حتى نهاية العام أيضا.

وبين، أن الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية والأجهزة والأمنية والبنك المركزي، تقول حتى نهاية شهر آب، تجاوز الدخل 2.58 مليار دينار.

ولفت إلى أنه مع نهاية الشهر الجاري، سنقترب من الرقم المستهدف في نهاية العام، "تعافي نسبة الدخل أعلى من التعافي في عدد الزوار، بسبب طول مدة إقامة الزائر في المملكة".

وأكد أن إطالة مدة إقامة الزائر في المملكة جاء نتيجة تراكم أعمال، "ونستطيع القول إن التذكرة الموحدة من أهم الأسباب لإطالة الإقامة".

 




 

 


 

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