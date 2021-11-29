الفايز يؤكد تضامن الأردن مع الشعب الفلسطيني

الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، تضامن الأردن مع الشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مبينا أن الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من أطول وأبشع احتلال في تاريخ البشرية، ويناضل من أجل الحرية والاستقلال، ويتصدى للاحتلال والمتطرفين بصدورهم العارية.



جاء ذلك خلال اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي ينظمه نادي الوحدات الأردني تحت عنوان "الحرية للأسرى في معتقلات الاحتلال"، اليوم الاثنين، في مقر مجمع النقابات المهنية، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

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