الإثنين 29-11-2021
الوكيل الاخباري

وزيرة الثقافة ترعى المهرجان النسوي الأول بمخيم البقعة

منتدى الرصيفة الثقافي يقيم مهرجان التراث الأردني الفلسطيني

وزير الداخلية : بسط سيادة القانون بما يصون كرامة الإنسان

بايدن : لا داعي للهلع بسبب المتحور أوميكرون

مصدر : الاغلاقات والحظر بكافة أشكاله مستبعد بالاردن

وزارة التربية : الإصابات بكورونا بين المعلمين في المدراس بدأت تتزايد

الخدمة المدنية يطلق برنامجاً تعريفياً لمسؤولي الموارد البشرية

الفايز يؤكد تضامن الأردن مع الشعب الفلسطيني

توضيح حكومي حول امر الدفاع رقم 35

الامن العام : القبض على شخصين ظهرا بفيديو المركبة العمومية

الإثنين، 29-11-2021 09:56 م

الفايز يؤكد تضامن الأردن مع الشعب الفلسطيني

d


الوكيل الاخباري - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، تضامن الأردن مع الشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مبينا أن الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من أطول وأبشع احتلال في تاريخ البشرية، ويناضل من أجل الحرية والاستقلال، ويتصدى للاحتلال والمتطرفين بصدورهم العارية.

جاء ذلك خلال اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي ينظمه نادي الوحدات الأردني تحت عنوان "الحرية للأسرى في معتقلات الاحتلال"، اليوم الاثنين، في مقر مجمع النقابات المهنية، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

وزيرة الثقافة ترعى المهرجان النسوي الأول بمخيم البقعة

w

منتدى الرصيفة الثقافي يقيم مهرجان التراث الأردني الفلسطيني

1120211418185753511906

وزير الداخلية : بسط سيادة القانون بما يصون كرامة الإنسان

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية : الإصابات بكورونا بين المعلمين في المدراس بدأت تتزايد

w

الخدمة المدنية يطلق برنامجاً تعريفياً لمسؤولي الموارد البشرية

11202129144124198581995

الامن العام : القبض على شخصين ظهرا بفيديو المركبة العمومية

أخبار متعلقة
w

الملك يستمع إلى رد مجلس الأمة على خطاب العرش السامي

9202128152853233821743

تجارة عمان تعيد إحياء المعرض الدائم للمنتجات الفلسطينية بمقرها

HM King-Throne (14)

الكشف عن موعد خطاب العرش وافتتاح 'عادية الأمة'

Senates Building (Archives)

إدارية الأعيان تزور معهد الإدارة العامة وتطلع على سير أعماله

84449888-ee59-49db-962d-5046859b4a3d

مجلس الأعيان يكرم سفيرة النوايا الحسنة في الأمم المتحدة