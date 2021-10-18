الفايز يبحث مع جمعية المطاعم السياحية التحديات التي تواجه القطاع

الوكيل الاخباري - هنأ وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، رئيس جمعية المطاعم السياحية عصام فخر الدين وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة بعد فوزهم بانتخابات مجلس إدارة الجمعية التي جرت اخيرا .



وبحث الفايز، خلال زيارته الجمعية اليوم الاثنين، ولقائه الهيئة الإدارية الجديدة، بحضور مساعد أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمحافظات المستشار هشام العبادي، أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه المطاعم السياحية والسبل الكفيلة للتخفيف من الضرر الواقع عليهم جراء جائحة كورونا.

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