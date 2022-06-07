الفايز يتوقع دخل سياحي بقيمة مليار دينار في النصف الأول من 2022

الوكيل الاخباري - توقع وزير السياحة والآثار نايف الفايز، الثلاثاء، تجاوز الدخل السياحي للأردن المليار دينار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.



وقال الفايز في تصريح لقناة المملكة، إن الدخل السياحي للأردن في ثلث العام الحالي الأول بلغ 860 مليون دينار، وتوقع أن يكون الدخل السياحي تجاوز 320 مليون دينار في أيار/مايو.



وأظهرت بيانات أن عدد السياح القادمين إلى الأردن بلغ 1.488 مليون خلال أول خمس أشهر من العام الحالي.

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