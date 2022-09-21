الفايز يدعو الشركات الفرنسية للاستثمار في الأردن

الوكيل الاخباري - دعا رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، الشركات الفرنسية ورجال الأعمال، للاستثمار في الأردن، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي الطاقة والمياه.



جاء ذلك خلال لقاء الفايز، اليوم الأربعاء، في العاصمة الفرنسية باريس، مع عدد من مدراء الشركات الفرنسية المعنية بقطاع الطاقة والمياه، بالإضافة إلى أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى فرنسا.

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