الفايز يدعو هولندا إلى زيادة المساعدات التي يقدمها للأردن

الوكيل الاخباري- التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز اليوم الثلاثاء، في مكتبه بدار مجلس الامة، سفير مملكة هولندا لدى الاردن درس هاري فيرفاي، وبحث معه مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بمختلف المجالات، إضافة إلى الاوضاع الراهنة في المنطقة.

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واعرب الفايز عن تقديره للمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الاردنية الهولندية، مبينا أنها علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.



ودعا الجانب الهولندي إلى زيادة استثماراته في الاردن والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المجالات ذات الجدوى الاقتصادية، وتشجيع التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين، لإقامة المشاريع الاقتصادية المشتركة، مؤكدا أهمية زيادة اعداد السائحين الهولنديين إلى الاردن.



كما دعا إلى ان يكون لهولندا دور اكبر داخل الاتحاد الاوروبي لتعزيز استثمارات الاتحاد في الاردن وزيادة المساعدات التي يقدمها لتمكين الاردن من الاستمرار بدوره تجاه اللاجئين ومواصلة دوره المحوري لجهة إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.



من جانبه، عبر السفير الهولندي عن اعتزاز بلاده بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الهولندية الاردنية، مبينا أن بلاده تسعى لتعزيزها بمختلف المجالات.