الأربعاء 20-10-2021
الوكيل الاخباري

الفايز يرعى حفل إشهار وتوقيع رواية لعنة كورونا

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الأربعاء، 20-10-2021 08:44 م

الفايز يرعى حفل إشهار وتوقيع رواية لعنة كورونا

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 الوكيل الاخباري - رعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الاربعاء، حفل إشهار وتوقيع رواية "لعنة كورونا" للكاتبة جود المبيضين الصادرة عن دار اليازوري للنشر والتوزيع.

وقال الفايز في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم في المركز الثقافي الملكي، إن مضامين الخير والأمل التي حملتها الرواية، والدعوة الى التنبه من مخاطر هذا الوباء، ومساندة الجهود المبذولة للتخلص منها، يجعلنا اكثر ايمانا بشبابنا . 

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