السبت 29-10-2022
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السبت، 29-10-2022 11:01 ص

الفايز يرعى حفل اشهار جمعية الصداقة الأردنية المكسيكية

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الوكيل الإخباري - رعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، مساء أمس الجمعة، حفل إشهار جمعية الصداقة الأردنية المكسيكية في منزل السفير المكسيكي في عمان روبيرتو هرنانديز، وبحضور عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والإعلامية.

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وأكد رئيس جمعية الصداقة، وزير الثقافة الأسبق الدكتور بركات عوجان، أهمية هذه الجمعية ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن المكسيك من أكبر اقتصاديات العالم الناشئ وتحتل المرتبة الأولى في الأمريكتين والخامسة عالميا من حيث المواقع التراثية.


وقال إنه ستعقد ندوة حول العلاقات بين البلدين والتوجيه بتأسيس مجلس أعمال أردني مكسيكي لتعزيز التعاون المشترك.

 

 




 

 


 

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