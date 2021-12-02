الفايز يشارك بالدورة 24 لعمومية منظمة السياحة العالمية

الوكيل الاخباري - شارك وزير السياحة والآثار، نايف حميدي الفايز، والوفد المرافق له، بالدورة الـ 24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي تعقد في إسبانيا في الفترة 30 تشرين الثاني ولغاية 3 كانون الأول، وذلك بناءً على دعوة من الحكومة الإسبانية وجهها الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.



وقال الوزير الفايز، خلال مشاركته بجلسات الدورة، إن جائحة كورونا التي هزت العالم بأسره كانت التحدي الأكبر الذي واجه القطاع السياحي ومختلف القطاعات الأخرى، لافتًا إلى أن انقطاع قدوم السياح الأجانب إلى الأردن بسبب الجائحة ألحق ضررًا كبيرًا بالقطاع السياحي.

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