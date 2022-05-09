الفايز يشارك في معرض السفر العربي في دبي

الوكيل الإخباري - يشارك وزير السياحة والآثار، رئيس مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة، نايف حميدي الفايز، يرافقه مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، في معرض سوق السفر العربي، الذي يعقد في دبي من 9 ولغاية 12 أيار.

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وبحسب بيان لهيئة تنشيط السياحة، قال الفايز إن "للمعرض دورا محوريا ومتواصلا في دعم وتطوير صناعة السفر والسياحة في المنطقة من خلال استقطابه شخصيات بارزة من خبراء وصناع قرار متخصصين في صناعة السياحة من مختلف دول العالم".



وأضاف، إن المعرض يشكل منصة مثالية للتواصل مع مسؤولي وممثلي صناعة السياحة من مختلف أنحاء العالم في ظل الظروف الحالية وارتفاع المؤشرات الايجابية لعودة السياحة.



ويشارك في المعرض ممثلو 11 شركة سياحية وفندقا إضافة إلى ممثلين عن سلطة إقليم العقبة الاقتصادية وطيران الملكية الأردنية.



من جهته قال عربيات: إن هيئة تنشيط السياحة شاركت في معرض سوق السفر العربي من خلال اقامة جناح خاص للهيئة في المعرض، لافتا إلى أن المشاركة لهذا العام تهدف إلى ترويج الأردن سياحيا في الأسواق الخليجية في ظل عودة السياحة للمملكة.



وأضاف، "يعتبر المعرض من أبرز المعارض العالمية لقطاع السفر والسياحة، ويركز على صناعة فرص العمل والتعاون بين القطاعات السياحية الدولية والتعاون بين شركات خطوط الطيران العالمية خصوصاً الخليجية ومكاتب السياحة والسفر والفنادق".



وأشار إلى الحملة التسويقية التي اقيمت أخيرا في دبي وانعكاسها الايجابي على الحركة السياحية خاصة مع اطلاق خط طيران (ويز اير) مؤخرا من أبوظبي لاستقطاب السياح الأجانب المتواجدين في دولة الإمارات.



ولفت عربيات إلى أن الهيئة ركزت خلال مشاركتها على إظهار تنوع التجارب السياحية التي يمكن للسائح أن يقوم بها في الأردن، وبحث آلية تسويق الأردن سياحياً في ظل عودة الأمور إلى طبيعتها من خلال وضع برامج سياحية متنوعة تشمل السياحة العلاجية والثقافية والتاريخية وسياحة الاستجمام والمغامرة وسياحة الأعمال والمؤتمرات المختصة، إضافة إلى التسويق لجذب السياحة العائلية الخليجية، حيث يعد السوق الخليجي من أهم الأسواق السياحية.



ويستقطب معرض سوق السفر العربي سنويا حشدا اعلاميا اقليميا ودوليا كبيرا وخبراء عالميين بارزين في قطاع السياحة والسفر وعملاء قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.