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الثلاثاء، 27-04-2021 05:41 م

الفايز يطلع على مشروعي المسار السياحي وتوثيق القطع الأثرية في جبل القلعة

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الوكيل الاخباري - اطلع وزير السياحة والآثار، نايف الفايز، اليوم الثلاثاء، على موقع السفح الجنوبي الذي يقع ضمن مشروع المسار السياحي بين المدرج الروماني وجبل القلعة، ومشروع توثيق القطع الأثرية في متحف الآثار الأردني.
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وأكد الفايز خلال زيارته التفقدية للمتحف والسفح الجنوبي، والتي رافقه فيها مدير عام دائرة الآثار العامة بالوكالة احمد الشامي، ومستشار الوزير هشام العبادي، ومندوب عن أمانة عمان الكبرى، ومدير مشروع استدامة الإرث الثقافي بمشاركة المجتمعات المحلية "شيب"، ضرورة تدريب موظفي دائرة الآثار العامة على استخدام برنامج توثيق القطع الأثرية.

 




 

 


 

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