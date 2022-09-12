الفايز يقدم واجب العزاء بوفاة الملكة اليزابيث في السفارة البريطانية

الوكيل الاخباري - قدم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، خلال زيارة أجراها مساء اليوم الاثنين، برفقة رئيس وأعضاء لجنة الصداقة الأردنية البريطانية في مجلس الأعيان إلى السفارة البريطانية في عمّان، واجب العزاء بوفاة الملكة اليزابيث الثانية.



وعبر الفايز، خلال لقائه السفيرة البريطانية لدى المملكة بريدجيت بريند، عن أحر التعازي للشعب البريطاني وقيادته السامية وعن عميق التعازي والمواساة، لوفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية التي كانت على الدوام صديقة للأردن وقيادته الهاشمية على مدى سبعة عقود من حكمها.

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