الفايز يلتقي أعضاء مجلسي الإدارة لجمعيتي أدلاء السياح والحرف والصناعات التقليدية

الوكيل الإخباري - التقى وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، رئيسي وأعضاء مجلسي الإدارة الجدد لجمعيتي أدلاء السياح، والأردنية للحرف والصناعات التقليدية، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين ومساعد أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية هشام العبادي.

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وأشار الوزير الفايز خلال زيارته أمس الاثنين، لمقري الجمعيتين كل على حدة، إلى النهج الثابت الذي تنتهجه الوزارة بترسيخ مبدأ التعاون والتنسيق الدائم والشراكة الحقيقية مع الجمعيات السياحية لمواجهة التحديات والعقبات الحالية والمستقبلية وإيجاد الحلول المناسبة للنهوض بالقطاع السياحي.



وهنأ الوزير، رئيس جمعية الأدلاء هاني المساعدة ورئيس جمعية الاردنية للحرف ابراهيم الزريقي وأعضاء مجلسي إدارة الجمعيتين بفوزهم بانتخابات مجالس الإدارة التي جرت اخيرا، مؤكداً حرص الوزارة على تذليل الصعوبات و المعيقات التي تواجه الجمعيات السياحية التي تعد شريكاً أساسياً في تطوير القطاع السياحي بالمملكة.

واستمع إلى مطالب أعضاء مجلسي إدارة الجمعيتين و الحلول للتحديات التي تواجههم، مؤكدا سعي الوزارة الى تخفيف الضرر الذي لحق بهم إثر جائحة كورونا، ودراسة الحلول التي تقدموا بها وإمكانية تطبيقها حسب الأولوية.



من جهتهم، عرض رؤساء وأعضاء مجلسي إدارة الجمعيتين، مطالبهم وأبرز التحديات التي تواجه أدلاء السياح ومتاجر الصناعات التقليدية والحرفيين، وقدموا اقتراحات وحلول لتخفيف الضرر الواقع عليهم بسبب جائحة كورونا.