الخميس 20-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

محمد الضيف مولود جديد في غزة

حركتا حماس والجهاد الإسلامي تؤكدان وقف إطلاق النار

تفاصيل جديدة حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة

العراق يبدي استعداده لاستقال الجرحى الفلسطينيين

الإعلام العبري: الموافقة على وقف إطلاق النار بدءا من الساعة 2 فجر الجمعة

إغلاق مطار بن غوريون مجددا

البيت الأبيض: أجرينا أكثر من 80 اتصالا للتهدئة بغزة

الاحتلال يستهدف طواقم الدفاع المدني شرق غزة

صواريخ غزة تمطر من جديد على الاراضي المحتلة

الفراية: إشغال مراكز الإصلاح والتأهيل من النزلاء 129%

الخميس، 20-05-2021 09:12 م

الفراية: إشغال مراكز الإصلاح والتأهيل من النزلاء 129%

5202117202540657931416


 الوكيل الاخباري  – قال وزير الداخلية مازن الفراية إن نسبة إشغال مراكز الإصلاح والتأهيل من النزلاء هي 129% بشكل عام.
اضافة اعلان

وأوضح في رده على سؤال العين طلال الشرفات، أن الطاقة الاستيعابية للمراكز تبلغ 13288 نزيلا، لكنها تحوي 17092 نزيلا وبزيادة قدرها 3793 نزيلا، مبينا أن الكلفة المالية الشهرية للنزيل الواحد تبلغ 735 دينار أردني.
 
وحول إجراءات الحكومة لمنع اكتظاظ النزلاء، أكد الفراية الإفراج عما يزيد عن 10 آلاف نزيل منذ بدء الجائحة.

ولفت إلى التنسيق من المجلس القضائي والمحاكم النظامية والشرعية والنيابات العامة للإفراج عن نزلاء القضايا المالية التي لا تزيد عن 100 ألف دينار والمحكومين والموقوفين على الجنح التي لا تزيد مدتها على 3 شهور والموقوفين على قضايا الجنح البسيطة.

وأشار إلى التنسيق مع الحكام الإداريين للإفراج عن الموقوفين إداريا بالقضايا التي لا يترتب على الإفراج عنهم أي تبعات عشائرية وليسوا من ذوي الأسبقيات الجرمية المتعددة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
33

عودة تدريجية لعيادات الاختصاص والعمليات المبرمجة لتصل إلى 100% في 1 تموز

520211002514921936093

عطل فني يؤخر ضخ المياه لمناطق في عمان

ssss

اصحاب اكاديميات رياضية ومراكز لياقة يطالبون بإعادة فتح قطاعاتهم

2020_12_16_13_19_4_444

توضيح حول فيديوهات التصاق معادن بالجسم بعد أخذ لقاح كورونا

3202128193619981087811

مصدر : اعادة تعديل ساعات الحظر الليلي في هذا الموعد

هواري

قرار لوزير الصحة الدكتور فراس الهواري

أخبار متعلقة
5202117202540657931416

توجيهات من وزير الداخلية بشأن الوقفات التضامنية مع الفلسطينيين

4202116204050720706235

توضيح من وزير الداخلية حول تسلل أردنيين الى الاراضي المحتلة

520215144531568923055

قرار من وزير الداخلية مازن الفراية

520219223028664091826

قرار من وزير الداخلية للتسهيل على الاردنيين العائدين من دول الخليج

52021521332181677073

تأجيل اقساط العسكريين للشهر الحالي

52021918353188746943

وزير الداخلية يكشف عن قرارات واجراءات حكومية قادمة