الفراية: إشغال مراكز الإصلاح والتأهيل من النزلاء 129%

الوكيل الاخباري –

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قال وزير الداخلية مازن الفراية إن نسبة إشغال مراكز الإصلاح والتأهيل من النزلاء هي 129% بشكل عام.وأوضح في رده على سؤال العين طلال الشرفات، أن الطاقة الاستيعابية للمراكز تبلغ 13288 نزيلا، لكنها تحوي 17092 نزيلا وبزيادة قدرها 3793 نزيلا، مبينا أن الكلفة المالية الشهرية للنزيل الواحد تبلغ 735 دينار أردني.وحول إجراءات الحكومة لمنع اكتظاظ النزلاء، أكد الفراية الإفراج عما يزيد عن 10 آلاف نزيل منذ بدء الجائحة.ولفت إلى التنسيق من المجلس القضائي والمحاكم النظامية والشرعية والنيابات العامة للإفراج عن نزلاء القضايا المالية التي لا تزيد عن 100 ألف دينار والمحكومين والموقوفين على الجنح التي لا تزيد مدتها على 3 شهور والموقوفين على قضايا الجنح البسيطة.وأشار إلى التنسيق مع الحكام الإداريين للإفراج عن الموقوفين إداريا بالقضايا التي لا يترتب على الإفراج عنهم أي تبعات عشائرية وليسوا من ذوي الأسبقيات الجرمية المتعددة.