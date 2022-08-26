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الجمعة، 26-08-2022 03:35 م

الفراية: ارتفاع ملحوظ في قضايا الاتجار والترويج للمخدرات في الأردن

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الوكيل الإخباري - قال وزير الداخلية، مازن الفراية إن تهريب المخدرات إلى الأردن هي عملية منظمة وعابرة للحدود، وإنها لا تستهدف الأردن بشكل رئيسي، وإنما تستخدمه للمرور إلى دول الخليج العربي والدول الأخرى، والتي بطبيعة الحال لديها قدرة شرائية أعلى.

وأوضح الفراية، خلال مقابلة أجراها على شاشة سكاي نيوز عربية، أن الأردن يعاني من مشكلة تتعلق بضعف في قدرة بعض الدول المجاورة على ضبط حدودها، مشيرا إلى وجود مشاكل داخلية لهذه الدول، تؤدي إلى وجود فجوات ينفذ من خلالها مهربي الأسلحة والمخدرات.

وأضاف أن ظاهرة المخدرات عالمية، وأن مديرية الأمن العام الأردنية، وضعت خطة استراتيجية للتعامل مع هذه الآفة، وتتضمن الخطة، أربعة محاور وهي: توعوي، وعملياتي، واستخباراتي، وقضائي.

ولفت الفراية إلى أن الكميات التي ضبطت خلال الأشهر الـ ٨ الأولى فقط من هذا العام، تعدت الكميات التي ضبطت خلال العام الماضي بأكمله، في حين تراجعت أعداد قضايا تعاطي المخدرات، مع ارتفاع ملحوظ في قضايا الاتجار والترويج.

وبيّن الفراية أنه تم ضبط أكثر من 3 أطنان من مادة الحشيش حتى الآن، بمعدل زيادة نصف طن عن العام المنصرم، أما الهيروين فقد ضُبط 36 كيلوغراما، مقارنة مع أقل من كيلوغرام في العام الماضي، أما الارتفاع الأكبر، فكان لحبوب الكبتاغون التي ضبط منها ما يقارب الـ 40 مليون حبة هذا العام، مقارنة مع 16 مليون حبة ضبطت في العام 2021.

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وتاليا المقابلة:

 

 




 

 


 

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