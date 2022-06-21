الثلاثاء 21-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

المناطق الحرة: ارتفاع مبيعات سيارات الكهرباء 3 أضعاف في أيار

الاتحاد الأوروبي يستهدف الذهب الروسي

وزير التربية يكرم الطالب محمد نوح العنانزة

817.3 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن والسعودية

تركيا تعيد 454 مهاجرا إلى أفغانستان

المستقلة للانتخاب تنشر التقرير التفصيلي لانتخابات 2022

أردوغان يطلب زيادة على راتبه.. كم سيبلغ؟

السعودية تمنح ترخيصا لبنك أردني لمزاولة اعماله فيها

ضبط متسول بحوزته 828 دينارا و 100 دولار

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط عملية تسلل وتهريب على الحدود

الثلاثاء، 21-06-2022 03:20 م

الفراية: الأردن يتعامل مع اللاجئين من منطلق إنساني

WhatsApp Image 2022-06-21 at 3.12.50 PM


الوكيل الإخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية إن الأردن وبتوجيهات ملكية يتعامل مع اللاجئين من منطلق إنساني بحت ويقدم كافة التسهيلات الممكنة لهم رغم محدودية موارده ولا زال يعمل جاهدا على استمرار تقديم هذه التسهيلات.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي "يورو ميد للهجرة 5 للنظراء" الذي عقد اليوم الثلاثاء، بمنطقة البحر الميت وينظمه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة الإقليمي للمتوسط بالتعاون مع وزارة الداخلية، تحت عنوان شراكات القدرات: الاستجابة لاحتياجات اللاجئين من خلال تطوير الفرص للدول المستضيفة.


وأضاف الفراية أن الأردن قد تحمل ولازال أعباء كبيرة نتيجة استضافة اللاجئين خاصة مع ضعف التمويل الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية حيث ان هذا التمويل لم يتجاوز العام الماضي نسبة 10% من قيمة المبالغ المطلوبة.


وأشار الى أن اختيار الأردن مكانا لعقد هذا المؤتمر وجاهيا وهي المرة الأولى منذ انتهاء جائحة كورونا يؤكد على مجموعة من الحقائق يتمثل أهمها بأن الأردن يستضيف على أراضيه أعداد كبيرة من اللاجئين ويعد بذلك أكبر دولة مستضيفة للاجئين بالنسبة لعدد السكان.


وبين الفراية أن انعقاد المؤتمر يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للجوء وهو اليوم الذي حددته الأمم المتحدة تكريما للاجئين في جميع أنحاء العالم ويسلط الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هربا من الصراعات أو الاضطهاد كما يعتبر يوم اللاجئ العالمي مناسبة لحشد تعاطف وتفهم محنتهم والاعتراف بعزميتهم من أجل إعادة بناء حياتهم.


ويناقش المؤتمر التوجهات الاستراتيجية وتقديم ارشادات رفيعة حول قضايا الهجرة الرئيسية في المنطقة الأورومتوسطية من أجل تعزيز التعاون الاقليمي والحوار حيث يهدف إلى مراجعة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الدول التي تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين على اراضيها كما يهدف المؤتمر ايضا الى تسليط الضوء على بعض المبادرات الدولية الرئيسية الرامية لضمان تقاسم المسؤولية بصورة أكثر توازنا في حماية اللاجئين.

 

كما يناقش المؤتمر تعزيز مناقشة متعمقة بين الدول المشاركة حول الطرق التي يمكن أن تساهم بها شراكات الهجرة في زيادة قدرة الدول المستضيفة على الاستجابة لاحتياجات اللاجئين وتطوير فرص جديدة للمجتمعات المستضيفة.


ويشارك في المؤتمر الذي تستمر أعماله ثلاث أيام جهات التنسيق الوطنية لبرنامج يورو ميد للهجرة 5، وكبار المسؤولين العاملين في القضايا المتعلقة بالهجرة للبلدان المشاركة، وممثلي المنظمات الدولية التي تركز على الهجرة في المنطقة الاورومتوسطية، وخبراء الهجرة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_7_8_18_55_7_840

المناطق الحرة: ارتفاع مبيعات سيارات الكهرباء 3 أضعاف في أيار

11111

وزير التربية يكرم الطالب محمد نوح العنانزة

default_image (1)_1

المستقلة للانتخاب تنشر التقرير التفصيلي لانتخابات 2022

1655810371731

وزير الأوقاف يلتقي البعثات المرافقة للحجاج

1655816192496

وزير الصحة يكرّم متبرعين بالدم

متسول- (أرشيفية)

ضبط متسول بحوزته 828 دينارا و 100 دولار

أخبار متعلقة
tMDHgJ0g6y0uzqNFnaKtJZmXyXR5M9n1wtXfGnmW

قطريون يفضلون الأردن كوجهة سياحية لقضاء إجازاتهم السنوية

petra

الفايز: نسعى لزيادة التوظيف المباشر في القطاع السياحي

0L5A1604 - Copy

الحكومة تصدر قرارات تخفيفية جديدة بشأن كورونا

WhatsApp Image 2022-05-25 at 10.13.57 AM (1)

الهواري: الأردن تعامل دون تمييز في برنامج التطعيم ضد كورونا

13677676111d58664afa92a12dac0c36ee30339c93_lolololol

عمال في قطاع المياه بلا أمان وظيفي والنقابة تطالب بتثبيتهم

0L5A1670 cdd

للأسبوع الثالث على التوالي.. لا وفيات بكورونا في الأردن