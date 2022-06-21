الفراية: الأردن يتعامل مع اللاجئين من منطلق إنساني

الوكيل الإخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية إن الأردن وبتوجيهات ملكية يتعامل مع اللاجئين من منطلق إنساني بحت ويقدم كافة التسهيلات الممكنة لهم رغم محدودية موارده ولا زال يعمل جاهدا على استمرار تقديم هذه التسهيلات.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي "يورو ميد للهجرة 5 للنظراء" الذي عقد اليوم الثلاثاء، بمنطقة البحر الميت وينظمه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة الإقليمي للمتوسط بالتعاون مع وزارة الداخلية، تحت عنوان شراكات القدرات: الاستجابة لاحتياجات اللاجئين من خلال تطوير الفرص للدول المستضيفة.



وأضاف الفراية أن الأردن قد تحمل ولازال أعباء كبيرة نتيجة استضافة اللاجئين خاصة مع ضعف التمويل الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية حيث ان هذا التمويل لم يتجاوز العام الماضي نسبة 10% من قيمة المبالغ المطلوبة.



وأشار الى أن اختيار الأردن مكانا لعقد هذا المؤتمر وجاهيا وهي المرة الأولى منذ انتهاء جائحة كورونا يؤكد على مجموعة من الحقائق يتمثل أهمها بأن الأردن يستضيف على أراضيه أعداد كبيرة من اللاجئين ويعد بذلك أكبر دولة مستضيفة للاجئين بالنسبة لعدد السكان.



وبين الفراية أن انعقاد المؤتمر يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للجوء وهو اليوم الذي حددته الأمم المتحدة تكريما للاجئين في جميع أنحاء العالم ويسلط الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هربا من الصراعات أو الاضطهاد كما يعتبر يوم اللاجئ العالمي مناسبة لحشد تعاطف وتفهم محنتهم والاعتراف بعزميتهم من أجل إعادة بناء حياتهم.



ويناقش المؤتمر التوجهات الاستراتيجية وتقديم ارشادات رفيعة حول قضايا الهجرة الرئيسية في المنطقة الأورومتوسطية من أجل تعزيز التعاون الاقليمي والحوار حيث يهدف إلى مراجعة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الدول التي تستضيف عددا كبيرا من اللاجئين على اراضيها كما يهدف المؤتمر ايضا الى تسليط الضوء على بعض المبادرات الدولية الرئيسية الرامية لضمان تقاسم المسؤولية بصورة أكثر توازنا في حماية اللاجئين.

كما يناقش المؤتمر تعزيز مناقشة متعمقة بين الدول المشاركة حول الطرق التي يمكن أن تساهم بها شراكات الهجرة في زيادة قدرة الدول المستضيفة على الاستجابة لاحتياجات اللاجئين وتطوير فرص جديدة للمجتمعات المستضيفة.



ويشارك في المؤتمر الذي تستمر أعماله ثلاث أيام جهات التنسيق الوطنية لبرنامج يورو ميد للهجرة 5، وكبار المسؤولين العاملين في القضايا المتعلقة بالهجرة للبلدان المشاركة، وممثلي المنظمات الدولية التي تركز على الهجرة في المنطقة الاورومتوسطية، وخبراء الهجرة.