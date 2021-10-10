الفراية: الإرهاب ينبع من ظروف اقتصادية صعبة

الوكيل الاخباري- بحث وزير الداخلية مازن الفراية، لدى لقائه في مبنى الوزارة اليوم الأحد، السفير الياباني في عمان، شيمازاكي كاورو، سبل تطوير وتوطيد اواصر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين ولا سيما في المجالات الامنية والاقتصادية.

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وأكد الفرايه ان العلاقات الاردنية اليابانية تشهد على الدوام تطورا متزايدا يتناسب مع حجم التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.



واوعز وزير الداخلية إلى ضرورة الإستفادة من الخبرات الامنية بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب الذي ينبع في كثير من الأحيان من الظروف الاقتصادية الصعبة وقلة فرص العمل و التهميش الاقتصادي، وخاصة في ظل الظروف والمتغيرات الاقليمية والدولية، لتحقيق السلم والاستقرار في دول المنطقة والعالم.



وأشاد الوزير بالدعم الياباني للاردن في تنفيذ برامجه الإصلاحية ومشاريعه التنموية التي شرع الاردن السير بها لتحقيق الاصلاح الذي يمكننا من تجاوز التحديات الاقتصادية والتنموية التي نواجهها والناجم بعضها عن التغيرات والأحداث التي تمر بها دول المنطقة.