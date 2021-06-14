الفراية : الحكومة ماضية في الإصلاح ومحاربة الفساد



الوكيل الاخباري -

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أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن الحكومة ماضية بالإصلاح ومحاربة الفساد، ضمن توجيهات ملكية حثيثة، لافتا إلى أهمية دور المواطن الأردني في دعم تلك التوجهات.وشدد الفراية على أن لا أحد فوق القانون على الأراضي الأردنية ، في لقاء حواري جمعه مع عدد من الشبان والشابات في محافظة جرش، وبحث معهم العديد من القضايا الوطنية العامة، من بينها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية التي يشهدها الاردن اليوم بالإضافة إلى الاحتياجات الخاصة بمحافظة جرش ورؤيا الشباب الجرشي بشكل عام، وبحضور محافظ جرش فراس أبو قاعود.وقال الفراية إن أمن الاردن واستقراره فوق كل الاعتبارات مشيراً إلى قوة الدولة الأردنية ومناعتها وما تتمتع به من حكمة وتسامح في ذات الوقت.