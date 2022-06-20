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الإثنين، 20-06-2022 02:41 م

الفراية: العلاقات الأردنية الفلسطينية تاريخية

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الوكيل الإخباري - بحث وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الاثنين، مع وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح والوفد المرافق له سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين في كلا البلدين.

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وقال الفراية خلال لقائه في مقر الوزارة نظيره الفلسطيني إن العلاقات الأردنية الفلسطينية علاقات تاريخية متميزة واستراتيجية ويأتي هذا اللقاء ضمن التنسيق الدائم والمستمر بين البلدين من خلال الزيارات المتبادلة، مؤكدا حرص المملكة على تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصلحة البلدين بمختلف الصعد.


وأكد حرص المملكة على تقديم جميع أشكال المساعدة والدعم في مختلف المجالات التي تحتاجها وزارة الداخلية الفلسطينية والأجهزة التابعة لها، وحرص الوزارة المستمر على وضع خبراتها وقدراتها في خدمة الأخوة الفلسطينيين من خلال التنسيق والتعاون الدائم بين الطرفين.


وأوضح الفراية أن الأردن داعم أساسي وحقيقي لصمود الشعب الفلسطيني ولمساعيه في نيل حقوقه العادلة والمشروعة وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني ومبادرة السلام العربية.


من جانبه، أشار الوزير الفلسطيني إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين الشعبين الشقيقين والدعم الذي يقدمه الأردن دائما إلى الدولة الفلسطينية في مختلف القضايا والاتجاهات.


وأعرب الوزير عن المواقف العظيمة التي يقدمها الأردن للشعب الفلسطيني على مر التاريخ الأمر الذي يعكس العلاقات المتينة والطيبة بين القيادتين ووحدة المواقف السياسية بينهما على الصعد كافة، لافتا إلى السمعة العالمية الطيبة التي تمتاز بها الأجهزة الأمنية الأردنية والتي من شأنها ان تستفيد منها أيضا جميع المؤسسات والأجهزة في السلطة الفلسطينية.


وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره عدد من مدراء المديريات في كلتا الوزارتين عددا من القضايا الثنائية تضمنت الاحتياجات التدريبية التي تحتاجها وزارة الداخلية الفلسطينية والأجهزة التابعة لها بالإضافة إلى مناقشة بعض الأمور التي تهم الطرفين.

 




 

 


 

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