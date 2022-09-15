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الخميس، 15-09-2022 01:13 م

الفراية: جهود الأردن في مكافحة المخدرات تضاعفت

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الوكيل الإخباري - التقى وزير الداخلية مازن الفراية في مكتبه اليوم الخميس، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المخدرات وإنفاذ القانون تود روبنسون والوفد المرافق له.

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وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجالات الأمنية وخاصةً مكافحة المخدرات من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والدور الكبير والمحوري الذي يقوم به الأردن في محاربة هذه الجريمة والقضاء عليها ومنع انتشارها ودخولها إلى دول الجوار.


وقال الفراية إن الوزارة ومن خلال مديرية الأمن العام مستمرة في جهودها وحملتها وعلى كافة الأصعدة بالقضاء على المخدرات بكافة أنواعها ومنع انتشارها ودخولها إلى الأراضي الأردنية.


وأضاف أن الجهود التـي يبذلها الأردن للحيلولة دون دخول المخدرات الى المملكة ومنها إلى دول الجوار قد تضاعفت نتيجة ضعف السيطرة الأمنية لبعض الدول المجاورة والـتـي تعد مصدر رئيسي لدخول المخدارت إلى الأردن.

وتم خلال اللقاء استعراض الخطة الاستراتيجية الـتـي وضعتها مديرية الأمن العام للفترة المقبلة والتـي تقوم على ثلاث محاور وهي: محور العمليات ومحور الوقاية ومحور العلاج بالاضافة الى أهم الطرق المتقدمة والمواكبة للتقدم التكنولوجي في محاربة هذه الجريمة الخطيرة حيث سيتم في الفترة القادمة استحداث شعب جديدة في كافة مناطق المملكة تابعة لادارة المكافحة.

من جهته ثمن مساعد وزير الخارجية الأمريكي تود روبنسون الدور المحوري والهام الذي يقوم به الأردن في محاربة جريمة المخدرات ومنع دخولها الى باقي الدول المجاورة رغم الظروف الصعبة الـتـي تواجهه في مواجهة مروجي المخدرات، مؤكدا على تقديم كافة اشكال الدعم والتعاون للمملكة لتسهيل مهامها في في محاربة المخدرات والقضاء عليها.

 




 

 


 

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