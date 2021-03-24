الفراية : خطة حكومية للاستمرار بمواجهة كورونا

الوكيل الإخباري - أكد وزير الداخلية، وزير الصحة المكلف، مازن الفراية، إن الوضع الوبائي الراهن ، يتطلب المزيد من الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية.

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ولفت الفراية ، الأربعاء ، خلال تصريحات إذاعية ، إلى أن هنالك "ضغط" على المستشفيات الخاصة ، ما لم يلتزم الجميع بالإجراءات.



وأضاف الفراية " لدينا كفاية من الطب العام ونحن بحاجة إلى أخصائيين خصوصا الصدرية والتنفسية".

وزاد " بداية الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن منصة جديدة لتحديد التخصصات المتوافرة بالصحة ويمكن التعاقد مع أطباء من القطاع الخاص".



وكشف أن هناك خطة تشمل 3 محاور: الأول هو التوعية، الثاني هو المطعوم، ويجب أن يسجل الجميع اليوم لأخذ المطعوم، الثالث توسيع القدرة على استيعاب المرضى.



ونوه الفراية إنه قبل نهاية شهر نيسان ستصل 2 مليون جرعة، وتم التوقيع على 8 ملايين جرعة،مؤكدا أن القدرة على استقبال المرضى ليست فقط بنية تحتية وأسرَّة بل كوادر صحية وأجهزة.

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