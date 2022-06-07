الفراية: ذاهبون إلى 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر القادمة

الوكيل الإخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، إن الأردن لديه اتفاقيات كثيرة مع أهم الدول الاقتصادية لكن المستثمر المحلي لا يستغل هذه الاتفاقيات بالشكل الأمثل.

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وأضاف الفراية، خلال لقائه مجموعة من المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية، أن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات وتوقيع اتفاقيات وجذب المستثمر بأسهل ما يمكن، مشيرا إلى أن الحكومة ستعالج أي مشكلة تواجه المستثمرين.

ونوه "ذاهبون إلى أقل شيء 4 رفعات على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة"



وأوضح أن المشاكل الاقتصادية التي خلقتها جائحة كورونا، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية ستتعاطى معها الحكومة بمسؤولية وليس بشعبية.



وأشار إلى أن الحكومة لن تتخلى عن دعم الطبقات الأكثر تضررا.



وتابع "الأردن يوفر تسهيلاتِ إقامة ويمنح الجنسية للمستثمر"، مشيراً إلى أن أكثر من ستين60 شخصاً حصل على الجنسية الأردنية خلال سبعة 7 شهور الماضية من خلال الاستثمار.

