الفرّاية: ساعات الحظر الشامل قد تشهد تغييراً

الوكيل الاخباري -

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جدّد مدير عمليّات خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد مازن الفراية التأكيد على موعد بدء حظر التجوّل الشامل ليوم غدٍ الجمعة، الذي سيبدأ الساعة الواحدة من فجر هذه الليلة.وأوضح الفرّاية، أن الحظر الشامل سيستمرّ لمدّة 24 ساعة، وينتهي موعده في تمام الساعة الواحدة من فجر يوم السبت، لتبدأ بعدها ساعات حظر التجوّل الليلي الاعتياديّة التي تستمرّ حتى الساعة السادسة صباحاً، ويسمح خلالها للأشخاص المصرّح لهم فقط بالخروج.ونوّه الفرّاية إلى أنّ ساعات الحظر الشامل خلال الأسابيع المقبلة قد تشهد تغييراً لربطها بمواعيد حظر التجوّل الجزئي، مؤكّداً أن أيّ تغيير سيعلن عنه في حينه.