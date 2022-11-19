الفراية: سياستنا تسمح بزيارة أي شخص للأردن لتلقي العلاج

الوكيل الإخباري-

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أكد وزير الداخلية مازن الفراية، إن السياسة العامة لوزارة الداخلية تسمح لأي شخص زيارة المملكة لتلقي العلاج.ولفت إلى ان منح التأشيرات والدخول إلى الأردن تعُد من أسهل الدول، ولا تحتاج إلى موافقة مسبقة إلا في بعض الحالات المتعلقة بالأوضاع الأمنية لدولهم.وأضاف الفراية، في جلسة على هامش المنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي 2022، أن كل شخص يحتاج إلى رعاية طبية في الأردن يستطيع ان يحصل على تأشيره، بعد المرور في الإجراءات الأمنية المطلوبة وهي إجراءات بسيطة تتمثل بالتسجيل الالكتروني والحصول على الموافقة خلال 48 ساعة، مبينا أن الحكومة تتابع بشكل مستمر الإجراءات الحكومية بما يتمثل بمنح التأشيرات وتسهيل دخول المرضى.وأوضح أن المملكة تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، وان بعض القيود موجودة لوقف زيادة أعداد اللاجئين.