الفراية : سيسمح بشحن الترانزيت من دول الخليج إلى سوريا

الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية إن قرار إعادة فتح معبر جابر اعتبارا من الأربعاء، جاء لتسهيل الحركة التجارية ونقل الركاب بين الأردن وسوريا.



وأوضح في حديث للمملكة، الإثنين، أن استئناف الحركة للشاحنات سيتم دون نظام back to back، وستدخل الشاحنات الأردنية إلى الأراضي السورية، كما ستدخل الشاحنات السورية إلى وجهتها النهائية في الأردن.



كما سيسمح بشحن الترانزيت من دول الخليج إلى سوريا عبر الأردن والعكس ، إضافة إلى تسهيلات للركاب، ضمن ظروف صحية تحول دون المساس بالصحة الوبائية في الأردن.



وشدد على ضرورة أخذ جرعتي المطعوم لعبور الحدود دون فحص pcr، إلا أن مركبات الصالون تحتاج إلى التسجيل على المنصة لغايات ترتيب الدور.

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