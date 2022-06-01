الفراية: ضبط عمالة وافدة مخالفة يوميا

الوكيل الإخباري - قال وزير العمل نايف استيتية إن الوزارة لم توقف باب استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي وإنما نظمته حيث أخذ كل مزارع حقه من العمالة.

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وأشار في اجتماع مع لجنتي العمل والزراعة النيابيتين، اليوم الأربعاء، لمناقشة ملف التصاريح إلى أنه بحال سافر عامل وافد يمكن استبداله.



وزير الداخلية مازن الفراية قال خلال الاجتماع إن الوزارة تضبط يوميا عمالة وافدة مخالفة، مشيرا لوجود حاجة لضمان عدم تسرب العمالة الزراعية إلى القطاعات الأخرى.

وتناقش لجنتان نيابيتان الأربعاء، ملف إصدار تصاريح العمل للقطاع الزراعي، بحسب جدول مجلس النواب.



وبحسب الجدول فإن اجتماعا مشتركا سيجمع لجنتي العمل والزراعة النيابيتين لمناقشة ملف التصاريح.