الإثنين 25-10-2021
الوكيل الاخباري

راصد: الحكومة حققت 14% من التزاماتها بعامها الأول

الإفتاء: لا يحق للشخص الدائن الرجوع عن الديون التي أسقطها

الفراية عن وثيقة الجلوة: ليست قانونا وملزمة

اصابات بحادث سير في إربد

الملك يتكفل بعلاج الرقيب كايد البرماوي

ارتفاع العجز التجاري للمملكة إلى 27.9% حتى نهاية آب/2021

الهناندة: نسخة سند الجديدة قبل نهاية العام

معلمون لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية والوزارة توضح

الضمان لـ الوكيل : صرف مستحقات بدل التعطل نهاية الأسبوع

الأردن يدعو رعاياه في السودان لاتخاذ الحيطة والحذر

الإثنين، 25-10-2021 11:54 ص

الفراية عن وثيقة الجلوة: ليست قانونا وملزمة

10202121135213268720752


الوكيل الاخباري– أكّد وزير الداخلية مازن الفراية أنّ وثيقة ضبط الجلوة العشائرية التي تم اعتمادها مؤخرا ليست قانونا بالمفهوم التشريعي.

وشدد الفراية، ردا على أسئلة النائب زينب البدول، على أنّ الوثيقة ملزمة وواجبة التطبيق كونها صادرة بقرار من مجلس الوزراء وخاصة بعد توقيع الكثير من الشيوخ والوجهاء في كافة المحافظات وألوية المملكة، عليها.

وأشار إلى أنّ الوثيقة ليست (قانونا) والوزارة لا تملك صلاحية إصدار القوانين تنفيذا للدستور الأردني الذي حدد المسار التشريعي لإصدار القوانين.

وبيّن الوزير أنه سبق لوزارة الداخلية وأن اقترحت في عام 2016 تعديلا على قانون منع الجرائم النافذ بما ينظم موضوع الجلوة العشائرية، إلا أن هذا التعديل لم يستكمل ضمن المسار التشريعي في حينه؛ وذلك انسجاما مع قانون إلغاء القوانين العشائرية رقم 34 لسنة 1976.

وذكر أن استخدام وثيقة ضبط الجلوة من قبل المحامين كبينة دفاع لصالح موكليهم “الجاليين” أمام القضاء يعود إلى تقديرات المحاكم النظامية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202119231235234914069

راصد: الحكومة حققت 14% من التزاماتها بعامها الأول

8202115161854596417634

الإفتاء: لا يحق للشخص الدائن الرجوع عن الديون التي أسقطها

برماوي

الملك يتكفل بعلاج الرقيب كايد البرماوي

سند أخضر

الهناندة: نسخة سند الجديدة قبل نهاية العام

فلوس 2

الضمان لـ الوكيل : صرف مستحقات بدل التعطل نهاية الأسبوع

الخارجية الوكيل

الأردن يدعو رعاياه في السودان لاتخاذ الحيطة والحذر

أخبار متعلقة
رئاسة

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

920212718545972700616

الداخلية تعلن عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية

920212892044592468619

إعادة فتح الحدود البرية الأردنية السورية‏ اليوم

رئاسة

تخصيص 400 شاغر لأوائل الدبلوم التقني والفني

طيران

إعادة تشكيل مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني

رئاسة

قرارات من رئاسة الوزراء اليوم الأحد