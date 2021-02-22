الإثنين 22-02-2021
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الإثنين، 22-02-2021 08:03 م

الفراية: لا قرار نهائيا حتى الآن بحظر الجمعة او تمديد الجزئي

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الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية إن من الواضح وصول زيادة بأرقام اصابات فيروس كورونا، ونسبة الاصابة بالفيروس، والأمر مقلق للجميع، وهناك اتفاق عام للمجتمع بأن الأمر مقلق
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وأضاف الفراية في حديث لقناة المملكة الاثنين، أن من غير المعقول بقاء الجميع واقفا أمام الزيادة باصابات فيروس كورونا.

وبين أن اتخاذ القرار يتعلق بحجم الزيادة في الاصابات وقدرة المنظومة الصحية على استيعاب هذه الزيادة، وهناك قلق وترقب لموضوع الحظر والاجراءات الأخرى، ويدرك الجميع الأثر الاقتصادي للاجراءات، والحكومة وادارة الأزمة تدرك الضرر من الحظر الشامل، ولكن هناك طرف مسؤول يتخذ قرار بالموازنة بين الأثر الصحي والاقتصادي للحظر.

ولفت إلى أن هناك خوف بزيادة عدد الحالات والوفيات وادخالات المستشفيات والقرارات ليست سهلة ولا يأخذها شخص بمفرده بل هناك لجنة كاملة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والتخوف مشروع من تأثير الحظر على القطاعات المختلفة، والحكومة قلقة من التأثير الاقتصادي وهي المعنية باتخاذ القرارات والمحاسبة على نتائجه.

وشدد على أن الحظر الشامل خيار من الخيارات المطروحة، ولا اعتقد أن الحكومة ستتردد باتخاذه قبل تفاقم الأمور، ولكن لغاية اللحظة لا يوجد قرار، وهناك استماع لما يطرح في الاعلام والحكومة تتخذ القرار بشكل جدي ومسؤول وليس بسهولة.

 




 

 


 

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