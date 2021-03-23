الفراية: لا يوجد توجيه بفرض حظر شامل حاليا

الوكيل الإخباري - قال وزير الداخلية ووزير الصحة المكلف مازن الفراية ، اليوم الثلاثاء، إنه قد يصل المملكة 2 مليون جرعة من اللقاح ضد كورونا مع نهاية شهر نيسان المقبل .

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وأشار الفراية إلى أن المانع في الحصول على المطاعيم يتعلق بالتزويد وليس بالوضع المالي، مبيناً أن جميع المطاعيم آمنة وفعالة ولا يوجد أي فرق بينها.



ولفت النظر إلى أن عدد المسجلين الكُلي على منصة تلقي اللقاح وصل إلى 700 ألف حتى الثلاثاء.

وبشأن فرض حظر شامل أضاف الفراية، أنه لا يوجد أي توجيه لفرض حظر في هذا الوقت.

وأكد على أنه لن يسمح بنشر الإشاعات المتعلقة بالقطاع الصحي والكوادر الطبية في هذه المرحلة الحساسة.



