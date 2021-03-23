الثلاثاء 23-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

89 إنذارا لمنشآت مخالفة للشروط الصحية في عمان

التربية لـ الوكيل : لا نية لتغيير مدة الحصة في رمضان

الأمانة : خصومات على الضرائب والرسوم

82 مستوطنا يقتحمون الأقصى

رئيس الوزراء المصري يصل الى عمان

لجنة الأوبئة : نبحث في ساعات الحظر الليلي

التربية : قوائم تعيين المعلمين الأحد

إغلاق طريق وادي عربة بسبب الغبار الكثيف

لجنة الأوبئة : لا توصيات بشأن شهر رمضان

وزارة الصناعة والتجارة تكشف لـ الوكيل عن أسباب ارتفاع أسعار المواد التموينية

الثلاثاء، 23-03-2021 09:57 ص

الفراية: لا يوجد توجيه بفرض حظر شامل حاليا

الفراية
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال وزير الداخلية ووزير الصحة المكلف مازن الفراية ، اليوم الثلاثاء، إنه قد يصل المملكة 2 مليون جرعة من اللقاح ضد كورونا مع نهاية شهر نيسان المقبل .

اضافة اعلان
 

وأشار الفراية إلى أن المانع في الحصول على المطاعيم يتعلق بالتزويد وليس بالوضع المالي، مبيناً أن جميع المطاعيم آمنة وفعالة ولا يوجد أي فرق بينها.


ولفت النظر إلى أن عدد المسجلين الكُلي على منصة تلقي اللقاح وصل إلى 700 ألف حتى الثلاثاء.

 

وبشأن فرض حظر شامل أضاف الفراية، أنه لا يوجد أي توجيه لفرض حظر في هذا الوقت.

 

وأكد على أنه لن يسمح بنشر الإشاعات المتعلقة بالقطاع الصحي والكوادر الطبية في هذه المرحلة الحساسة.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
مخ

89 إنذارا لمنشآت مخالفة للشروط الصحية في عمان

التعليم الإلكتروني

التربية لـ الوكيل : لا نية لتغيير مدة الحصة في رمضان

امان

الأمانة : خصومات على الضرائب والرسوم

الاردن والامارات

استثمار إماراتي غذائي بمليوني دينار في السلط الصناعية

1616492712440

رئيس الوزراء المصري يصل الى عمان

حظلا

لجنة الأوبئة : نبحث في ساعات الحظر الليلي

أخبار متعلقة
6040df0c2e0ff

وزير الصحة: ستبدأ الاصابات بالانخفاض تدريجيا بعد نهاية الشهر

1202110175050924540489

عام على مرور مؤتمر سعد جابر الصادم

2202125194835244171524

عبيدات ينفي لموقع الوكيل اتخاذ اجراءات بشأن شهر رمضان

220211417147399773504 (1)

عبيدات يُطمئن الأردنيين بشأن الحظر الشامل

220217161814784102601

عبيدات : الأردن يمر بمرحلة الانتشار المجتمعي

220211717437690630391

وزير الصحة : اجتماع للجنة الأوبئة بعد ارتفاع الاصابات