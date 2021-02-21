الأحد 21-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تراجع كبير لإصابات كورونا عالميا

وزير التربية يعلن عن تحويل مدارس للتعليم عن بعد

الكرك: ضبط مصابيْن بكورونا خالفا الحجر المنزلي

الامن العام : لن يتم التهاون مع اية مخالفة

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

عضو في لجنة الاوبئة : الإغلاق ليس حلاً

الكويت تمدد تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة

الرئيس الجزائري يحل البرلمان ويعدّل الحكومة

الفراية لـ الوكيل : كافة الخيارات مطروحة الآن

الحوارات: أضعنا الفترة الذهبية للحفاظ على الوضع الوبائي

الأحد، 21-02-2021 09:39 م

الفراية لـ الوكيل : كافة الخيارات مطروحة الآن

220219141048409940971


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  اكد مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، الأحد، ان الارتفاع في حالات كورونا بالاردن يستدعي اتخاذ قرارات جديدة للحد من انتشار الوباء .

وقال الفراية في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري ان اتخاذ القرارات في هذه الفترة وقبل الزيادة في اعداد الاصابات يجعلنا لا نتخذ قرارات اكثر صعوبة بالمستقبل .

وحول وجود قرارات تم اتخاذها ووقت اعلان هذه القرارات بين الفراية انه يفضل ان يتم الاعلان عنها في حينها من قبل رئاسة الوزراء .

وفي نهاية حديثة بين الفراية ان كافة الخيارات الآن مطروحة في ظل ما نشهده من تراخيا مجتمعيا في الالتزام بالتعليمات الصحية.

اضافة اعلان
 

وسُجلت في الأردن، 11 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و3917 إصابة جديدة في الوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 363728 إصابة، وفق موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، الأحد.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202120163044457537688

وزير التربية يعلن عن تحويل مدارس للتعليم عن بعد

2202119204436544785334

الكرك: ضبط مصابيْن بكورونا خالفا الحجر المنزلي

220211717657557655854

الامن العام : لن يتم التهاون مع اية مخالفة

220213175235318952207

اعلان صادر عن الجامعة الأردنية

www

الحوارات: أضعنا الفترة الذهبية للحفاظ على الوضع الوبائي

1220202421250933703745

وزارة الصحة : ندرس كيف ستكون الأيام القادمة

أخبار متعلقة
وزار

وقف نشر التقرير اليومي لإصابات كورونا في المدارس

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29

الحكومة تدرس سيناريوهات المرحلة المقبلة

120218141238871228032

الحكومة تبحث إجراءات مصيرية للأردنيين

120212493347602099658

توضيح حكومي هام بعد انخفاض إصابات كورونا بالاردن

علي

تصريح حكومي جديد بشأن الوضع الوبائي