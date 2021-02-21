الفراية لـ الوكيل : كافة الخيارات مطروحة الآن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مدير عمليات خلية أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، الأحد، ان الارتفاع في حالات كورونا بالاردن يستدعي اتخاذ قرارات جديدة للحد من انتشار الوباء .



وقال الفراية في تصريح خاص لموقع الوكيل الاخباري ان اتخاذ القرارات في هذه الفترة وقبل الزيادة في اعداد الاصابات يجعلنا لا نتخذ قرارات اكثر صعوبة بالمستقبل .



وحول وجود قرارات تم اتخاذها ووقت اعلان هذه القرارات بين الفراية انه يفضل ان يتم الاعلان عنها في حينها من قبل رئاسة الوزراء .



وفي نهاية حديثة بين الفراية ان كافة الخيارات الآن مطروحة في ظل ما نشهده من تراخيا مجتمعيا في الالتزام بالتعليمات الصحية.

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وسُجلت في الأردن، 11 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و3917 إصابة جديدة في الوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 363728 إصابة، وفق موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، الأحد.



