الثلاثاء 27-10-2020
الوكيل الاخباري

الفراية للوكيل : نتابع الوضع الوبائي في النعيمة باربد والتقييم مستمر

72 وفاة و3988 اصابة بكورونا في المغرب

لبنان: 11 وفاة و 1809 إصابات جديدة بكورونا

أوكرانيا: 126 وفاة و6677 إصابة جديدة بكورونا

وفاة شاب غرقا في الأغوار الجنوبية

حقيقة انعقاد اجتماع حكومي طارئ لبحث إجراءات إغلاق وحظر شامل لمدد طويلة

المعايطة: فكرة تغيير موعد الانتخابات أصبحت بعيدة

كورونا.. 44 مليون مصاب حول العالم

مسؤول ملف كورونا يعلق على الارتفاع الكبير بالاصابات في الفيروس

إيطاليا: 221 وفاة و 21994 إصابة جديدة بكورونا




الثلاثاء، 27-10-2020 11:38 م

الفراية للوكيل : نتابع الوضع الوبائي في النعيمة باربد والتقييم مستمر

287043_48_1603352357


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان منطقة النعيمة المعزولة حاليا في اربد نظرا لوجود اصابات كورونا فيها تخضع للتقييم من حيث الوضع الوبائي . 

اضافة اعلان
 

واضاف الفراية ان نتائج العزل والحظر الشامل بحاجة لمزيد من الوقت حتى تتبين في الوقت الذي اثبتت فيه مناطق اخرى من المملكة تم عزلها وفرض الحظر الشامل فيها النجاح الكبير والتراجع بعدد الاصابات . 

 

وقامت خلية ازمة كورونا باعلان فرض الحظر الشامل والعزل للعديد من المناطق نظرا للحالة الوبائية التي استوجبت ذلك الاجراء وبعد انتهاء فترة العزل كانت النتائج مبشرة في كل المناطق .  


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الصحة -(ارشيفية)

توضيح من وزارة الصحة حول صور لشخص يدعي المرض في اربد

a3a9a5d4966607d649f75e90949450b8

وفاة شاب غرقا في الأغوار الجنوبية

10202025205637507924533

حقيقة انعقاد اجتماع حكومي طارئ لبحث إجراءات إغلاق وحظر شامل لمدد طويلة

88

المعايطة: فكرة تغيير موعد الانتخابات أصبحت بعيدة

1020202703225886399934

مسؤول ملف كورونا يعلق على الارتفاع الكبير بالاصابات في الفيروس

وزارة التربية والتعليم

تعليق الدوام بمدرسة الشونة الشمالية الثانوية للبنات

أخبار متعلقة
59edb1f9-aed9-425c-87cc-48e2de052bfe

55055 اصابة بكورونا في المملكة منذ بدء الجائحة ومؤشرات تستوجب الحذر

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

تعليق دوام هيئة تدريسية في مدرسة بالرمثا بعد تسجيل 22 اصابة بكورونا

10202025205041231468140

دعوة هذه الفئة للحصول على استثناء من قرار حظر التجول الشامل

1020208152641482469178

تعليق الدوام بمدارس في الرمثا لوجود إصابات كورونا

10946666-2d91-458f-843b-9a23d5690a8e

الفراية يوضح للوكيل حول الخروج من المناطق المعزولة في المملكة

10202016201523924414503

المشتريات الحكومية تعلق دوام الموظفين