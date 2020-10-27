الفراية للوكيل : نتابع الوضع الوبائي في النعيمة باربد والتقييم مستمر

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان منطقة النعيمة المعزولة حاليا في اربد نظرا لوجود اصابات كورونا فيها تخضع للتقييم من حيث الوضع الوبائي .

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واضاف الفراية ان نتائج العزل والحظر الشامل بحاجة لمزيد من الوقت حتى تتبين في الوقت الذي اثبتت فيه مناطق اخرى من المملكة تم عزلها وفرض الحظر الشامل فيها النجاح الكبير والتراجع بعدد الاصابات .

وقامت خلية ازمة كورونا باعلان فرض الحظر الشامل والعزل للعديد من المناطق نظرا للحالة الوبائية التي استوجبت ذلك الاجراء وبعد انتهاء فترة العزل كانت النتائج مبشرة في كل المناطق .



